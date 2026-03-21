РБ Лайпциг вкара четири гола до почивката и разгроми Хофенхайм

Убедителен успех за възпитаниците на Оле Вернер.

РБ Лайпциг
Снимка: БГНЕС
Браян Груда отбеляза два гола и направи асистенция, а Кристоф Баумгартнер също реализира две попадения за убедителната победа на РБ Лайпциг с 5:0 над гостуващия Хофенхайм в първия мач от 27-ия кръг на Бундеслигата на Германия.

Груда откри резултата в 17-ата минута, след като вратарят на Хофенхайм Оливер Бауман спаси първия удар на Ромуло, а Баумгартнер отбеляза с глава втория гол четири минути по-късно. Той се разписа за втори път, след като овладя центриране на Груда с гърди след половин час игра, а след това отново беше ред на Груда в 44-ата минута, за да оползотвори центриране на Ян Диоманде на далечната греда за 4:0.

Бенямин Хенрихс реши всичко в 78-ата минута, две минути след като влезе в игра, за да нанесе на Хофенхайм най-голямото им поражение за сезона.

РБ Лайпциг се изкачи на трето място, пред Щутгарт и Хофенхайм по голова разлика. Щутгарт гостува на Аугсбург в неделя, докато Байер Леверкузен може да се доближи на две точки от триото с победа над последния Хайденхайм в събота.

Първите четири тима се класират за Шампионска лига следващия сезон. Лидерът в класирането Байерн Мюнхен е домакин на Унион Берлин, а вторият Борусия Дортмунд се изправя срещу Хамбургер ШФ в събота.

Почина холивудската звезда Чък Норис
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
Още от: Футбол

Ланс се върна на върха в Лига 1 с домакински успех над Анже
Левски посреща Черно море на „Герена“ Левски посреща Черно море на „Герена“
Манчестър Юнайтед пропусна да превземе крепостта на Борнемут Манчестър Юнайтед пропусна да превземе крепостта на Борнемут
Ранен гол зарадва Наполи срещу Каляри Ранен гол зарадва Наполи срещу Каляри
Аржентина ще премери сили с Мавритания Аржентина ще премери сили с Мавритания
Ратко Достанич: Получихме гол, който един сериозен отбор не трябва да допуска Ратко Достанич: Получихме гол, който един сериозен отбор не трябва да допуска
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна
20–30% от хората по света имат проблеми със съня 20–30% от хората по света имат проблеми със съня
Напрежение по оста САЩ - Куба: Готви ли се Хавана за потенциална...
Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
