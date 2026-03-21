РБ Лайпциг вкара четири гола до почивката и разгроми Хофенхайм

Браян Груда отбеляза два гола и направи асистенция, а Кристоф Баумгартнер също реализира две попадения за убедителната победа на РБ Лайпциг с 5:0 над гостуващия Хофенхайм в първия мач от 27-ия кръг на Бундеслигата на Германия.

Груда откри резултата в 17-ата минута, след като вратарят на Хофенхайм Оливер Бауман спаси първия удар на Ромуло, а Баумгартнер отбеляза с глава втория гол четири минути по-късно. Той се разписа за втори път, след като овладя центриране на Груда с гърди след половин час игра, а след това отново беше ред на Груда в 44-ата минута, за да оползотвори центриране на Ян Диоманде на далечната греда за 4:0.

Бенямин Хенрихс реши всичко в 78-ата минута, две минути след като влезе в игра, за да нанесе на Хофенхайм най-голямото им поражение за сезона.

РБ Лайпциг се изкачи на трето място, пред Щутгарт и Хофенхайм по голова разлика. Щутгарт гостува на Аугсбург в неделя, докато Байер Леверкузен може да се доближи на две точки от триото с победа над последния Хайденхайм в събота.

Първите четири тима се класират за Шампионска лига следващия сезон. Лидерът в класирането Байерн Мюнхен е домакин на Унион Берлин, а вторият Борусия Дортмунд се изправя срещу Хамбургер ШФ в събота.