Реал Мадрид не срещна затруднения в домакинството си на Валенсия

Милен Костов от Милен Костов
Спорт
Рутинна победа за "белия балет".

Реал Мадрид
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реал Мадрид победи Валенсия с 4:0 в мач от 11-ия кръг на Ла Лига. Килиан Мбапе изпъкна с два гола за победителите.

В 15-ата минута на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид домакините получиха дузпа след намесата на ВАР. Сесар Тарега блокира с ръка удар с глава на Едер Милитао. Килиан Мбапе откри резултата от бялата точка.

Французинът удвои преднината на "белия балет" в 31-ата минута. Нападателят засече от воле центриране в наказателното поле на Арда Гюлер.

В 42-ата минута футболистите на Чаби Алонсо получиха нова дузпа за нарушение на Тиери Корея срещу Алваро Карерас. Винисиус се нагърби с изпълнението на 11-метровия наказателен удар, но Хулен Агиресабала отрази шута му. Вратарят се справи и с добавката на Арда Гюлер.

Малко над минута по-късно "кралете" все пак стигнаха до нов гол. Джуд Белингам бе точен с удар извън пеналтерията в далечния ъгъл.

След почивката Килиан Мбапе продължи да безпокои Хулен Агиресабала, но стражът се справи с изстрел на френския национал.

В 82-ата минута Алваро Карерас също записа името си сред голмайсторите, след като проби в пеналтерията и се разписа с топовен изстрел.

В последната минута на редовното време Хави Гера можеше да донесе почетен гол на гостите, но стреля в лявата греда.

Реал Мадрид оглавява класирането с актив от 30 точки. Валенсия се намира в зоната на изпадащите, на 18-ата позиция в подреждането с 9 пункта.

#Ла Лига 2025/26 #Реал Мадрид #Валенсия

