БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид рухна в последната секунда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Столичани взеха само точка при визитата си на Бетис.

Килиан Мбапе, Бетис - Реал Мадрид
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бетис и Реал Мадрид завършиха 1:1 на стадион „Ла Картуха“ в първия двубой от 32-рия кръг на Ла Лига, като домакините стигнаха до точката с гол в добавеното време. Гостите от Мадрид изостават на 8 точки зад големия си съперник Барселона, който е и с мач по-малко.

Гостите започнаха по-активно и още в 8-ата минута Килиан Мбапе засече центриране в близост до вратата, но не успя да нанесе точен удар. Малко по-късно французинът получи дълга топка зад защитата, но завършващият му изстрел от движение не бе успешен.

Логичното се случи в 17-ата минута, когато Реал поведе. Феде Валверде отправи силен удар от дистанция, вратарят спаси, но Винисиус Жуниор бе на точното място и отблизо реализира за 0:1.

В 23-тата минута домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Рикардо Родригес, но съдията не посочи бялата точка. Постепенно Бетис изравни играта и създаде няколко положения до почивката чрез Антони и Седрик Бакамбю, но без резултат. В края на първата част Андрий Лунин се намеси решително на няколко пъти, за да запази аванса на своя тим.

След паузата Реал продължи да търси втори гол. Дийн Хаусен стреля с глава, но без проблеми за вратаря, а попадение на Мбапе бе отменено заради засада. Джуд Белингам също пробва късмета си от дистанция, но не затрудни Алваро Вайес.

Бетис обаче постепенно наложи натиск. В 66-ата минута Кучо Ернандес бе близо до изравняване, но Лунин направи отлично спасяване. Малко след това Вайес също се отличи с намеса след удар на Мбапе, а домакините отговориха с опасен изстрел на Натан, преминал покрай гредата.

В заключителните минути натискът на Бетис се засили. Антони пропусна добра възможност, а в 90-ата минута домакините поискаха дузпа за нарушение на Ферлан Менди, но съдията остана безмълвен.

Развръзката дойде в 94-тата минута, когато след разбъркване в наказателното поле Ектор Белерин се оказа най-съобразителен и прати топката във вратата за крайното 1:1.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Бетис #ФК Реал Мадрид #Винисиус Жуниор

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните избирателни комисии, които ще получат бонус от 15 евро
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ