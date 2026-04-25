Реал Мадрид рухна в последната секунда

Бетис и Реал Мадрид завършиха 1:1 на стадион „Ла Картуха“ в първия двубой от 32-рия кръг на Ла Лига, като домакините стигнаха до точката с гол в добавеното време. Гостите от Мадрид изостават на 8 точки зад големия си съперник Барселона, който е и с мач по-малко.

Гостите започнаха по-активно и още в 8-ата минута Килиан Мбапе засече центриране в близост до вратата, но не успя да нанесе точен удар. Малко по-късно французинът получи дълга топка зад защитата, но завършващият му изстрел от движение не бе успешен.

Логичното се случи в 17-ата минута, когато Реал поведе. Феде Валверде отправи силен удар от дистанция, вратарят спаси, но Винисиус Жуниор бе на точното място и отблизо реализира за 0:1.

В 23-тата минута домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Рикардо Родригес, но съдията не посочи бялата точка. Постепенно Бетис изравни играта и създаде няколко положения до почивката чрез Антони и Седрик Бакамбю, но без резултат. В края на първата част Андрий Лунин се намеси решително на няколко пъти, за да запази аванса на своя тим.

След паузата Реал продължи да търси втори гол. Дийн Хаусен стреля с глава, но без проблеми за вратаря, а попадение на Мбапе бе отменено заради засада. Джуд Белингам също пробва късмета си от дистанция, но не затрудни Алваро Вайес.

Бетис обаче постепенно наложи натиск. В 66-ата минута Кучо Ернандес бе близо до изравняване, но Лунин направи отлично спасяване. Малко след това Вайес също се отличи с намеса след удар на Мбапе, а домакините отговориха с опасен изстрел на Натан, преминал покрай гредата.

В заключителните минути натискът на Бетис се засили. Антони пропусна добра възможност, а в 90-ата минута домакините поискаха дузпа за нарушение на Ферлан Менди, но съдията остана безмълвен.

Развръзката дойде в 94-тата минута, когато след разбъркване в наказателното поле Ектор Белерин се оказа най-съобразителен и прати топката във вратата за крайното 1:1.