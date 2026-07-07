БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реал Сосиедад удължи договора на Пелегрино Матарацо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Наставникът ще продължи да води испанците още два сезона.

Реал Сосиедад удължи договора на Пелегрино Матарацо
Слушай новината

Испанският футболен клуб Реал Сосиедад обяви удължаването на договора на старши треньора Пелегрино Матарацо до края на сезон 2027/28.

48-годишният американец беше възнаграден заради спечелената Купа на краля в първите си месеци начело на тима, превръщайки се в първия наставник от Съединените щати, който печели значим трофей с отбор от петте най-силни първенства в Европа. Победата срещу Атлетико Мадрид във финала също осигури място на Реал Сосиедад в Лига Европа през следващия сезон.

Матарацо застана начело на баския клуб през декември, когато все още беше застрашен от изпадане от испанския елит. В крайна сметка той изведе "синьо-белите" до десетото място в края на кампанията.

"Свързах се много добре с хората от Гипускоа, с играчите, с хората в клуба. Споделям сходни ценности с тях, което го прави по-лесно да се свържем", заяви Матерацо в изявление, цитиран от агенция Ройтерс.

Реал Сосиедад ще започне сезона в Ла Лига на 17 август като гост на Реал Мадрид на "Сантяго Бернабеу".


#Ла Лига 2026/2027 #Пелегрино Матарацо #ФК Реал Сосиедад

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
2
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
3
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
4
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
5
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае...
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори
6
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Футбол

Ювентус назначи Фредерик Масара и Джорджо Киелини на ръководни постове
Ювентус назначи Фредерик Масара и Джорджо Киелини на ръководни постове
Лиъм Росиниър ще води ФК Париж Лиъм Росиниър ще води ФК Париж
Чете се за: 01:00 мин.
Хулио Веласкес избра групата на Левски за първия европейски тест срещу Борац Хулио Веласкес избра групата на Левски за първия европейски тест срещу Борац
Чете се за: 01:25 мин.
Истории от Световните първенства - 1990 Истории от Световните първенства - 1990
Чете се за: 18:37 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
274248
Чете се за: 24:50 мин.
Арда завърши без голове срещу Бейтар Йерусалим в последната си контрола Арда завърши без голове срещу Бейтар Йерусалим в последната си контрола
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Промени в Изборния кодекс: От "Прогресивна България" предлагат изцяло машинен вот
Промени в Изборния кодекс: От "Прогресивна България"...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ" Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“ Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Домашни кучета нахапаха жестоко жена в Самоков, собственикът е избягал
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Катастрофа със загинали и ранени на АМ „Хемус“
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
И днес сигнали за взривни устройства са подадени в различни...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
НАТО и Европа не са хартиен тигър, смята Марк Рюте
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ