Реал Сосиедад удължи договора на Пелегрино Матарацо

Испанският футболен клуб Реал Сосиедад обяви удължаването на договора на старши треньора Пелегрино Матарацо до края на сезон 2027/28.

48-годишният американец беше възнаграден заради спечелената Купа на краля в първите си месеци начело на тима, превръщайки се в първия наставник от Съединените щати, който печели значим трофей с отбор от петте най-силни първенства в Европа. Победата срещу Атлетико Мадрид във финала също осигури място на Реал Сосиедад в Лига Европа през следващия сезон.

Матарацо застана начело на баския клуб през декември, когато все още беше застрашен от изпадане от испанския елит. В крайна сметка той изведе "синьо-белите" до десетото място в края на кампанията.

"Свързах се много добре с хората от Гипускоа, с играчите, с хората в клуба. Споделям сходни ценности с тях, което го прави по-лесно да се свържем", заяви Матерацо в изявление, цитиран от агенция Ройтерс.

Реал Сосиедад ще започне сезона в Ла Лига на 17 август като гост на Реал Мадрид на "Сантяго Бернабеу".



