"Референдум": 40% смятат, че Народното събрание работи ефективно, според 35% - не

40% от българи оценяват положително работата на настоящото Народно събрание, показва проучване на „Галъп интернешънъл“ за предаването "Референдум". Според 40 на сто от анкетираните парламентът по-скоро работи ефективно, докато 35% са на обратното мнение. Една четвърт от участниците в допитването не могат да преценят.

По отношение на външната политика мнозинството от респондентите не откриват достатъчно яснота в действията на държавата. 39% смятат, че България няма ясна външнополитическа посока. Други 37% са на мнение, че посоката е ясна, но не е добре обяснена на обществото.

Едва 13% от анкетираните определят външната политика на страната като ясна и последователна, а 11% не могат да дадат оценка.