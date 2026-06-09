"Референдум" от Брюксел: Трябва ли България да следва данъчните препоръки на ЕС?

Свръхдефицит, препоръки за данъчни промени и новият бюджет на Европейския съюз – как европейските решения ще се отразят на българските финанси? Това са част от темите, които са във фокуса на специалното издание на "Референдум" от Европейския парламент в Брюксел.

На въпрос трябва ли България да се съобрази с европейските препоръки за преосмисляне на плоския данък, 47% от анкетираните смятат, че страната трябва да следва подобни препоръки, ако това е в интерес на българската икономика. Това сочат данните от допитване на "Галъп интернешънъл", направено за предаването. Други 20% подкрепят изцяло подобен подход, докато 26% са на мнение, че България трябва сама да взема решенията за своята данъчна политика.

В центъра на вниманието е и бъдещият многогодишен бюджет на Европейския съюз, по който предстои държавите членки да решат как да бъдат разпределени близо 2 трилиона евро.

По темите в студиото на "Референдум" в Брюксел ще дискутират евродепутатите Андрей Ковачев, Кристиан Вигенин, Радан Кънев, Илхан Кючук и Станислав Стоянов.