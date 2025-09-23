БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Референдум": Според 83% чувството за безнаказаност е основната причина за агресията в обществото

Чете се за: 01:22 мин.
Според 51% най-често насилието в обществото се среща по улиците

жертвите домашно насилие достатъчно места където намерят закрила
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Според 83% чувството за безнаказаност е основната причина за агресията в обществото. 68 процента от анкетираните смятат, че главният фактор за насилието е липсата на възпитание. Това показва проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан", специално за предаването "Референдум".

58% от запитаните определят като основен фактор за агресията в обществото моделите на подражание, а според 54 процента това са алкохолът и наркотиците.

Къде се среща най-често насилие в обществото - според 51% по улиците. 41 процента са на мнение, че това се случва в училище, а 36% в социалните мрежи. На четвърто място с 32 процента са ресторантите и баровете.

29% от анкетираните смятат, че най-често насилието се среща в семейството.

73% от анкетираните са заявили, че ако са жертва на насилие биха потърсили полицията. 48 процента ще се доверят на приятелите и семейството си, а 25% ще се възползват от услугата на горещата телефонна линия.

23 процента ще потърсят лекар или болница, за да се справят в тази тежка ситуация. 13% биха се доверили на институцията прокуратура. Социалните служби са решение за 11 процента от анкетираните. 4% заявяват, че не знаят към кого да се обърнат, а 3 процента биха потърсили неправителствени организации.

#"Галъп интернешънъл болкан" #"Референдум" #насилие

