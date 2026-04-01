Рейчъл Стоянов: Всяка контузия е урок по дисциплина и характер

Гимнастичката от националния ансамбъл по художествена гимнастика Рейчъл Стоянов пропусна Световната купа в София, след като се възстановява от контузия на коляното, която я извади от спорта за близо шест месеца.

В емоционално послание тя сподели трудностите по време на възстановяването и уроците, които е извлякла от този период.

"Всяка контузия е урок, от който се уча кое е правилно и кое не е. Тази ме научи да бъда още по-дисциплинирана и отговорна към себе си“, написа Стоянов.

Грацията разказа за тежките моменти – безсънните нощи, страховете и малките победи по пътя обратно към нормалността.

"Да се върна в залата и да тренирам с отбора беше безценно. Радвах се като дете на всяко упражнение“, сподели тя.

Стоянов изрази благодарност към медицинските екипи, семейството, треньорите и съотборничките си за подкрепата в трудния период, като подчерта, че вече е по-мотивирана от всякога да се завърне още по-силна.