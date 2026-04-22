Рекорд и силен Милър-Макинтайър не спасиха Цървена звезда от отпадане в Евролигата (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър даде всичко от себе си, но Цървена звезда приключи своето участие в Евролигата през този сезон. Американецът с българки паспорт и неговите съотборници отстъпиха срещу Барселона със 72:80 в плей-ин мача, противопоставящ десетия срещу деветия в крайното класиране на редовния сезон. В „Палау Блауграна“ момчетата на Саша Обрадович изоставаха през цялата среща, а в края се хвърлиха на последен щурм, но баскетболистите на Шави Паскуал не се огънаха.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица, както по традиция в двубой, в който със сигурност ще запомни. Българският национал влезе в историята на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, след като подобри постижението за най-много асистенции в рамките на един сезон, като вече записа 287. Един от лидерите на сърбите задмина рекорда на Ник Калатес от 286 завършващи подавания от 2018/2019 с Панатинайкос.

Гардът постави влезе в ролята на топреализатор за „звездашите“. Американецът финишира с 19 точки, 2 борби и 3 откраднати топки за 30 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/4 от средна дистанция и 5/9 зад дъгата.

Така пътят на Милър-Макинтайър и компания приключи в плей-ин турнира, както преди година, а испанците ще срещнат Монако в мач за класиране на последното осмо място, даващо право на участие в плейофите.

Кевин Пънтър и Уил Клайбърн дадоха тон на домакините за ранно водачество. Коди Милър-Макинтайър и Джордан Нуора се заеха със задачата да вдигнат на крака гостите, но точният мерник зад дъгата на Клайбърн се превърна в кошмар за сръбската защита и даде тон за разлика от 8 точки в края на дебютната част.

Уили Ернангомес пое щафетата за „балугранас“ в хода на втория период и авансът често докосваше двуцифрените изражения. Сърбите изпитваха проблеми да отговорят на предизвикателството, а Пънтър и Клайбън позволиха на „лос кулес“ да се изстрелят на голямата почивка при 47:33.

Пънтър продължи в същия дух и при подновяването на играта, когато домакините започнаха да се радват на още по-внушителна преднина. До края на третата част „звездашите“ отново не бяха в състояние да отвърнат подобаващо и испанците се отскубнаха с 12 точки.

Усилията на Джерард Бътлър и Ибука Изунду върнаха интригата във финалната десетка, тъй като тимът от Белград започнаха да поглеждат село към обрата. Бърз отговор, дело на Ян Весели, Торнике Шенгелия и Томаш Саторански, върна спокойствието на каталунците, които до края удържаха ценния успех.

Джаред Бътлър отбеляза 16 точки за сърбите. Джордан Нуора завърши с 11.

Кевин Пънтър (4 успешни шута от далечна дистанция) и Уил Клайбърн (6 точни стрелби от далечна дистанция и 7 борби) се отличиха за „лос кулес“ с по 22 точки. Томаш Саторански приключи с 11 и 7 асистенции.