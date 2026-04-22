Панатинайкос заключи мястото си в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Панатинайкос продължава намери място в плейофите на Евролигата. Съставът на Ергин Атаман сломи Панатинайкос с 87:79 в плей-ин мача, противопоставящ седмия срещу осмия в крайното класиране на редовния сезон. В „Телеком Сентър“ гърците държаха съдбата си в свои ръце през целия двубой и удържаха играчите на Манучар Маркоишвили до края.

Така „детелините“, които финишираха на седмата позиция, продължават към елиминационната фаза, където ще срещнат отборът на Валенсия, който завърши на второто място. От своя страна Монако все още таи надежди за плейофите, като ще имат за съперник победителя от другата двойка, противопоставяща десетия Цървена звезда и деветия Барселона.

Стартът премина под знака на равенството, като Майк Джеймс и Ти Джей Шортс влязоха в ролята на основни реализатори. Последният продължи да бъде под пара и наруши статуквото, за да могат домакините да се откъснат с 9 точки след 10 минути игра.

Нападението на „детелините“ действаше като по учебник и във втората част, когато авансът им придоби двуцифрени изражения. Точните стрелби на Матю Стрзел и Джеймс не дадоха желания ефект на гостите, а наличието на Матиас Лесор бе в основата на това „зелените“ да се изстрелят на голямата почивка при 49:34.

Кенет Фарийд и Шортс направиха така, че тимът от Атина да се радва на двуцифрена разлика и при подновяване на играта. „Монегаските“ направиха опит да остана в играта, но домакините се пребориха за разлика от 9 точки в края на предпоследния период.

Джеймс се постара отборът от Княжеството да не се откаже от мисълта за обрат и във финалната десетка, когато разликата падна застрашително няколко пъти. Последва пореден отговор на гърците, които до края не дадоха заден ход.

Ти Джей Шортс блесна за Панатинакос с 21 точки. Кенет Фарийд регистрира 13 и 8 борби, Николаос Ронгавопулос наниза 11 точки.

Майк Джеймс се отличи за Монако с 25 точки, 5 борби и 7 асистенции. Алфа Диало реализира 12.