Панатинайкос заключи мястото си в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Чете се за: 03:42 мин.
Гърците опазиха крепостта си срещу Монако и удължиха своя сезон в турнира на богатите.

Панатинайкос заключи мястото си в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)
Панатинайкос продължава намери място в плейофите на Евролигата. Съставът на Ергин Атаман сломи Панатинайкос с 87:79 в плей-ин мача, противопоставящ седмия срещу осмия в крайното класиране на редовния сезон. В „Телеком Сентър“ гърците държаха съдбата си в свои ръце през целия двубой и удържаха играчите на Манучар Маркоишвили до края.

Така „детелините“, които финишираха на седмата позиция, продължават към елиминационната фаза, където ще срещнат отборът на Валенсия, който завърши на второто място. От своя страна Монако все още таи надежди за плейофите, като ще имат за съперник победителя от другата двойка, противопоставяща десетия Цървена звезда и деветия Барселона.

Стартът премина под знака на равенството, като Майк Джеймс и Ти Джей Шортс влязоха в ролята на основни реализатори. Последният продължи да бъде под пара и наруши статуквото, за да могат домакините да се откъснат с 9 точки след 10 минути игра.

Нападението на „детелините“ действаше като по учебник и във втората част, когато авансът им придоби двуцифрени изражения. Точните стрелби на Матю Стрзел и Джеймс не дадоха желания ефект на гостите, а наличието на Матиас Лесор бе в основата на това „зелените“ да се изстрелят на голямата почивка при 49:34.

Кенет Фарийд и Шортс направиха така, че тимът от Атина да се радва на двуцифрена разлика и при подновяване на играта. „Монегаските“ направиха опит да остана в играта, но домакините се пребориха за разлика от 9 точки в края на предпоследния период.

Джеймс се постара отборът от Княжеството да не се откаже от мисълта за обрат и във финалната десетка, когато разликата падна застрашително няколко пъти. Последва пореден отговор на гърците, които до края не дадоха заден ход.

Ти Джей Шортс блесна за Панатинакос с 21 точки. Кенет Фарийд регистрира 13 и 8 борби, Николаос Ронгавопулос наниза 11 точки.

Майк Джеймс се отличи за Монако с 25 точки, 5 борби и 7 асистенции. Алфа Диало реализира 12.

Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
1
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото Народно събрание
2
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
4
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
5
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
Защо хората от Горно Хърсово не отидоха до урните?
6
Защо хората от Горно Хърсово не отидоха до урните?

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Рекорд и силен Милър-Макинтайър не спасиха Цървена звезда от отпадане в Евролигата (ВИДЕО)
Рекорд и силен Милър-Макинтайър не спасиха Цървена звезда от отпадане в Евролигата (ВИДЕО)
София приема турнира за Купата на БФБаскетбол при девойките София приема турнира за Купата на БФБаскетбол при девойките
Педро Мартинес е треньор №1 в Евролигата за сезон 2025/2026 Педро Мартинес е треньор №1 в Евролигата за сезон 2025/2026
НБА определи реда за изборите след 14-ото място в предстоящия драфт НБА определи реда за изборите след 14-ото място в предстоящия драфт
Дреймънд Грийн предвижда раздяла между Стив Кър и Голдън Стейт Дреймънд Грийн предвижда раздяла между Стив Кър и Голдън Стейт
Лука Дончич поднови тренировки и вдъхна надежди на Лейкърс преди втория мач с Хюстън Лука Дончич поднови тренировки и вдъхна надежди на Лейкърс преди втория мач с Хюстън
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари
Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия
Доналд Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран до второ нареждане Доналд Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран до второ нареждане
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на...
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Малена Замфирова: Декември би трябвало да се състезавам
