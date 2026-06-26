Рекорд по зрителски интерес на световното първенство

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико вече официално влезе в историята като най-посещавания Мондиал досега. Още преди старта на четвъртфиналната фаза трибуните на стадионите са били изпълнени от общо 3 605 357 зрители, с което бе подобрен рекордът, поставен преди 32 години на шампионата в САЩ.

До този момент върховото постижение принадлежеше на Мондиал 1994, когато срещите бяха изгледани на живо от 3 587 538 фенове. Настоящото издание обаче вече остави този рекорд в историята, а до края на турнира се очаква общата посещаемост да надхвърли впечатляващите 4,5 милиона зрители.

Средно по 65 524 души присъстват на всеки мач, което потвърждава огромния интерес към първото световно първенство с участието на 48 национални отбора. Разширеният формат увеличи броя на двубоите до 104, а срещите се играят на 16 модерни стадиона в трите държави домакини.

Сред най-внушителните арени са легендарният „Ацтека“ в Мексико Сити с капацитет от 87 523 места, „Емпауър Фийлд ет Майл Хай“ в Денвър, който побира 76 125 зрители, както и „Ей Ти енд Ти Стейдиъм“ в Арлингтън с капацитет от 70 649 места. Именно комбинацията от новия формат, футболната атмосфера и мащабната организация превърна Мондиал 2026 в най-посещаваното световно първенство в историята.