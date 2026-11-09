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Рекордна глоба за нелоялни практики: КЗК санкционира „Кауфланд“ с близо 76 милиона евро

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Рекордна глоба за нелоялни практики: КЗК санкционира „Кауфланд“ с близо 76 милиона евро
Снимка: Снимката е илюстративна
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Рекордна санкция наложи Комисията за защита на конкуренцията на „Кауфланд“ за нелоялни практики. Антимонополният орган санкционира веригата с почти 76 млн. евро за три нелоялни търговски практики спрямо български производители, сред които по-ниски доставни цени, приспадане от доставните цени на услуги, които веригата предлага, и забавяне на преговорите, когато доставчикът иска нови условия.

Отговорът на „Кауфланд“ е, че компанията спазва стриктно закона, а размерът на глобата е напълно несъразмерен спрямо европейската практика. Според тях общата сума на наложените глоби за две години в целия Европейски съюз в областта на нелоялните търговски практики е под 42 милиона евро. Компанията заяви още, че ще преразгледа заложените си инвестиции в размер на 200 милиона евро.

От КЗК не коментираха отговора на „Кауфланд“.

Производител на плодове и зеленчуци, който е директен доставчик на търговски вериги и е пожелал анонимност, разказа пред БНТ с какво се е сблъскал.

„От май досега Комисията за защита на конкуренцията събира доказателства и установява три типа нелоялни търговски практики. Едната е, че веригата изисква от доставчиците намаление на доставните цени на техните продукти, като се възползва от по-силната си позиция при договарянето. Санкцията за това е почти 22 милиона евро. Второто нарушение е недобросъвестно приспадане от доставните цени на възнаграждения за предоставяни от веригата услуги на доставчици. Глобата за това е близо 32 млн. евро. Третото нарушение се изразява в създаването на необосновани прегради пред доставчиците при договарянето на поискано от тях увеличение на доставните цени. Отново глобата тук е 22 млн. евро. Общата сума от трите санкции е 5,36% от общия оборот за миналата година.“

Богомил Николов, „Активни потребители“: „Изненадващо е, защото ние толкова години наред настоявахме да има пропорционални глоби. Тогава, когато има нарушения, които водят до натрупване на икономическа изгода за даден търговец, глобата да бъде най-малкото равна или по-голяма от размера на икономическия интерес.“

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област в 14-дневен срок. От веригата отговориха, че не само отхвърлят изцяло повдигнатите обвинения и наложените санкции и ще защитят правата си пред българските и европейските институции, но и изчислиха, че наложените санкции от почти 76 милиона евро са напълно несъразмерни спрямо европейската практика. Напомнят и че са работодател на над 8500 служители.

Богомил Николов, „Активни потребители“: „Ефект за потребителите едва ли ще има. Ефект като дисциплиниране на търговската среда – да, вероятно. Това ще бъде знак за всички останали търговци, че трябва да бъдат внимателни и да седнат да прочетат какво пише в законите.“

Клиентите на веригите обаче са единодушни в отговорите си.

БНТ: Защо пазарувате в големите търговски вериги?

„Защото тук ми е най-близо и каквото ми потрябва, си намирам винаги, понякога на добри цени.“

„Защото има промоции, основно. Днес си купих две неща – едното е с минус 50%, другото – с минус 58%.“

„Голям паркинг си има, винаги ще намериш всичко, което ти е необходимо, и то на по-добра цена. Аз си обикалям – пенсионер човек, днес в този, утре в ..., вдругиден в....“

„Защото ми е по-удобно, с кола съм.“

Когато обаче питаме за качеството или цените, отговорите вече са различни.

БНТ: Доволна ли сте от обслужването, от качеството?

„Да, със сигурност съм доволна, касите са много. А качеството... като във всички магазини.“

„То навсякъде е скъпо, не само тук.“

От КЗК напомнят и че за всеки ден на неизпълнение на решението за прекратяване на нелоялните практики законът предвижда имуществена санкция в размер до 5% от среднодневния общ оборот на предприятието за предходната финансова година.

В същото време търговската верига за хранителни стоки е на второ място в българския ритейл с приходи от 1,39 млрд. евро. Другата германска верига от същата компания майка е на първо място с приходи от 1,5 млрд. евро. Данните са от финансовите резултати за 2025 година.

#цена на плодове и зеленчуци #цени на хранителните стоки #цени на хранителни продукти #Кауфланд #КЗП

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