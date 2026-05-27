Рекордните 11 милиона пътници са преминали през ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“ през 2025 г.

Трябва да се търсят прагматични решения за облекчаване на преминаването през ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“. Това заяви министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, съобщиха от Министерството на транспорта.

Двамата обсъдиха ситуацията, свързана с управление на трафика през предстоящия летен сезон, след като статистиката отчете рекордните 11 милиона пътници и 4 милиона превозни средства, преминали през границата за миналата година.

Акцент в разговора беше поставен върху развитието на железопътната свързаност, която да отговори на нарастващия пазарен интерес. Изтъкнато беше значението на стратегическия проект за нова железопътна връзка между двете страни (Ямбол – Лесово), който се разглежда като приоритетен за регионалната сигурност и е част от усилията за свързване на Централна Азия с Европа.

Турската страна приветства българските усилия за подобряване на инфраструктурата, като отбеляза, че изграждането на новите преходи ще привлече още по-голям обем товари и ще предостави възможност за увеличаване на интермодалните превози в региона.

В условията на променена глобална логистична обстановка България и Турция се утвърждават като държавите с най-значим капацитет за поемане на стокооборота и пътникопотока от Близкия изток към Европа, коментираха още министърът на транспорта и турският посланик.