Ремонтират ключов мост на бул. "Ломско шосе" в София (СНИМКИ)

През почивните дни с пълна сила тече ремонтът на ключов мост на столичния булевард "Ломско шосе". Ремонтните дейности започнаха късно вечерта в петък и трябва да приключат до края на днешния ден.

Извършват се строителни дейности на пътното платно на бул. "Ломско шосе" в участъка от ул. "107" до бензиностанцията моста при жп линията в ж.к "Обеля". Участъкът не е ремонтиран през последните години и е в лошо състояние. Целта е да се подобри пропускливостта и безопасността на съоръжението.

По време на текущия ремонт пътната настилка на моста ще се фрезова и ще се асфалтира изцяло. За ремонтите дейности са избрани почивните дни на месец август, когато трафикът е по-слаб с цел да не се затруднява движението през работните дни.

снимки: БГНЕС