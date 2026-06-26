Реновираха две сгради на Столичната РЗИ (СНИМКИ)

Приключи ремонтът на две сгради на Столичната регионална здравна инспекция, намиращи се на ул. „Враня“ №20 и ул. „Цар Симеон“ №169А.

Сградите са енергийно обновени, като е осигурена и достъпна среда за хора с увреждания. В рамките на ремонта е положена вътрешна топлоизолация, а в централната сграда на ул. „Враня“ №20 е изградена и фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди.

Снимки: СРЗИ

Енергийното обновяване има за цел да подобри условията за работа и обслужване на гражданите, както и да намали разходите за електроенергия и отопление.





