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Реновираха две сгради на Столичната РЗИ (СНИМКИ)

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Реновираха две сгради на Столичната РЗИ (СНИМКИ)
Снимка: СРЗИ
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Приключи ремонтът на две сгради на Столичната регионална здравна инспекция, намиращи се на ул. „Враня“ №20 и ул. „Цар Симеон“ №169А.

Сградите са енергийно обновени, като е осигурена и достъпна среда за хора с увреждания. В рамките на ремонта е положена вътрешна топлоизолация, а в централната сграда на ул. „Враня“ №20 е изградена и фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди.

Снимки: СРЗИ

Енергийното обновяване има за цел да подобри условията за работа и обслужване на гражданите, както и да намали разходите за електроенергия и отопление.


#2 сгради #реновирани #Столична РЗИ

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