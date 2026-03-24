Рибакина срещу Пегула на четвъртфиналите в Маями

Две от фаворитките за титлата Елена Рибакина и Джесика Пегула ще се срещнат на четвъртфиналите на турнира по тенис в Маями, след като постигнаха експресни победи в два сета в третия кръг. Надпреварата във Флорида на твърда настилка е от категория WTA 1000 и с награден фонд 9,4 милиона долара.

Пегула, поставена под номер 5, спечели турнира в Дубай през миналия месец и излезе първа на "Хард Рок Стейдиъм". Американкaта не допусна разиграване за пробив срещу 34-ата в света Жаклин Кристиан и надви румънката с 6:4, 6:1 в рамките на едва 68 минути.



Пегула, която е с две победи от също толкова мачове с Кристиан, достигна четвъртфиналите на турнира в пета поредна година и е първата с подобно постижение след Агниешка Радванска (2010-2014). Тя е и едва третата американка с пет поредни четвъртфинала след Крис Евърт (1985-1989) и Серина Уилямс (2001-2005).

По-късно в понеделник третата в схемата Рибакина, шампионка от Мелбърн през януари, записа също толкова убедителна победа след 6:2, 6:2 срещу австралийската квалификантка Талия Гибсън. Тя се справи със съперничката си за 64 минути и в следващия кръг ще срещне Пегула, срещу която води с 5-3 в персоналния двубой. Тенисистката от Казахстан спечели четири пъти срещу американката в последните седем месеца.