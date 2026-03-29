Рилски наложи волята си над Берое в края

Рилски спортист добави втори пореден успех на своята сметка в НБЛ и дръпна на върха във временното класиране. Действащите шампиони сразиха Берое Стара Загора с 98:81 в мач от 28-ия кръг. В зала "Общинска" баскетболистите на Любомир Киров успяха да наложат волята си едва в последната част и да нанесат трето последователно поражение в родния елит на момчетата, водени от Даниел Клечков.

В изигра за "зелено-белите" се завърна Дариъс Куизънбъри, но от групата отсъстваше Александър Милов.

Така самоковският тим има 21 победи и 5 загуби, а старозагорският отбор продължава да се намира на осмата позиция с 10 успеха и 16 поражения. На 5 април (неделя) Рилски ще бъде домакин на Локомотив Пловдив, докато ден по-рано Берое ще гостува на Миньор 2015.

Интрига не липсваше още от самия старт и размяната на точни стрелби затвърди тези думи. Алън Арнет и Александър Янев се постараха нападението на гостите да бъде ефективно, докато от другата страна Дариъс Куизънбъри бе под пара. В този момент Христо Бъчков демонстрира на какво е способен и самоковският тим не се забави с това да се откъсне 4 точки напред в края на дебютната част.

Точните стрелби на Янев и Бъчков до голяма степен бяха в основата на това авансът на Рилецо да придоби двуцифрени изражения във втората част. Кристиян Челенков и Джейлън Бенджамин върнаха в релси старозагорския отбор, но действащите шампиони не дадоха заден ход и се изстреляха при 45:38 на голямата почивка.

Гостите продължиха в съшия дух и при подновяването на играта, разчитайки най вече на Арнет, който пое щафетата от своите съотборници. Милен Захариев и Куизънбери дадоха да се разбере, че „зелено-белите“ не са готово да се предадат, повеждайки ги към пълен обрат. Последва отговор на Джонатан Дейвис, като именно неговите солови изпълнения помогнаха на самоковския тим да си издейства от аванс от 6 точки след 30 минути игра.

Отборът от Стара Загора отново не се предадоха и в началото на финалната десетка за още един обрат, този път дело на Кристиян Желев, Брет Рийд и Захариев. В този момент Дейвис и Янев взеха нещата в свои ръце, а това даде криле на Рилецо да вземе водачеството в свои ръце и до края да то да придобие двуцифрени изражения, за да сложи точка на спора.

Александър Янев се открои за Рилски със своите 27 точки, 6 борби и успешни стрелби зад дъгата. Джонатан Дейвис отбеляза 21 точки, Христо Бъчков финишира с 20 и 12 овладени под двата ринга топки. Алън Арнет реализира 12.

Брет Рийд (7 борби) и Милен Захариев (5 овладени под двата ринга топки) отговориха за Берое с по 17 точки. Дариъс Куизънбъри наниза 15.