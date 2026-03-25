Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Можем онлайн да проверим на какви профилактични прегледи...
Учебен или присъствен ще е 20 април?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Рилски си свърши работата срещу Шумен

Действащите шампиони в НБЛ си върнаха увереността.

Рилски спортист се върна на победния път за отрицателно време в НБЛ. Действащите шампиони не срещнаха сериозни затруднения срещу Шумен след 95:63 в мач от 27-ия кръг. В "Арена Шумен" баскетболистите на Любомир Киров наклониха везните в своя полза още през първото полувреме, сломявайки всякаква съпротива от страна на играчите на Росен Барчовски, които сбъркаха за пети последователен път.

Отборът от Шумен довърши двубоя без Мирослав Денчев, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

Така самоковският тим се върна на първото място във временното класиране към този момент с 20 успеха и 5 поражения, а "жълто-зелените" остават на последната 11-та позиция с 3 победи и 21 загуби. На 29 март (неделя) Рилски ще бъде гост на Берое Стара Загора. От своя страна Шумен ще гостува на Академик Бултекс 99 ден по-късно.

Майк Едуардс и Александър Янев доведоха до бърза двуцифрена преднина на старта. Точните стрелби на Мирослав Денчев и Майкъл Марш не помогнаха много на домакините, а самоковският тим нямаше спиране и се откъсна с 16 точки след 10 минути игра.

Рилецо рядко даваше признаци на колебания и продължи да трупа разлика във втората част. Макар „жълто-зелените“ да се активизираха в нападение чрез Джейлън Бар и Баръш Мустафа, действащите шампиони имаха достатъчно солидна ротация, за остане двуцифрената им разлика непокътната и да се изстрелят на голямата почивка при 50:35.

Едуардс напомни за себе си при подновяването на играта, запазвайки статуквото за гостите. За шуменския отбор ставаше все по-трудно да отговори и самоковският тим стигна до аванс от 19 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка Рилецо затвърди доминацията си и интригата се изпари.

Иван Димитров приключи с 16 точки и 5 борби за Рилски. Христо Бъчков (6 овладени под двата ринга топки) и Майк Едуардс (8 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 14. Александър Георгиев има 12 и 8 борби, Деян Карамфилов приключи с 10 точки.

Уилям Елис стана най-резултатен за Шумен с 14 точки. Мирослав Денчев наниза 12, Джейлън Бар записа 11 и 9 борби.

#НБЛ 2025/2026 #БК Рилски Спортист #БК Шумен

Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Празнуваме Благовещение
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Още от: Баскетбол

Спартак Плевен не се спря и срещу Берое
България попадна в четвърта урна преди жребия за втория етап на квалификациите за Евробаскет при жените България попадна в четвърта урна преди жребия за втория етап на квалификациите за Евробаскет при жените
Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА
Шарлът разби Сакраменто в НБА Шарлът разби Сакраменто в НБА
Макаби изненада Фенербахче в Евролигата Макаби изненада Фенербахче в Евролигата
Везенков над всички, но Олимпиакос капитулира срещу Валенсия Везенков над всички, но Олимпиакос капитулира срещу Валенсия
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение
Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Би Би Си с нов генерален директор
