Рилски си свърши работата срещу Шумен

Рилски спортист се върна на победния път за отрицателно време в НБЛ. Действащите шампиони не срещнаха сериозни затруднения срещу Шумен след 95:63 в мач от 27-ия кръг. В "Арена Шумен" баскетболистите на Любомир Киров наклониха везните в своя полза още през първото полувреме, сломявайки всякаква съпротива от страна на играчите на Росен Барчовски, които сбъркаха за пети последователен път.

Отборът от Шумен довърши двубоя без Мирослав Денчев, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

Така самоковският тим се върна на първото място във временното класиране към този момент с 20 успеха и 5 поражения, а "жълто-зелените" остават на последната 11-та позиция с 3 победи и 21 загуби. На 29 март (неделя) Рилски ще бъде гост на Берое Стара Загора. От своя страна Шумен ще гостува на Академик Бултекс 99 ден по-късно.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от rilski_sportist (@rilski_sportist)





Майк Едуардс и Александър Янев доведоха до бърза двуцифрена преднина на старта. Точните стрелби на Мирослав Денчев и Майкъл Марш не помогнаха много на домакините, а самоковският тим нямаше спиране и се откъсна с 16 точки след 10 минути игра.

Рилецо рядко даваше признаци на колебания и продължи да трупа разлика във втората част. Макар „жълто-зелените“ да се активизираха в нападение чрез Джейлън Бар и Баръш Мустафа, действащите шампиони имаха достатъчно солидна ротация, за остане двуцифрената им разлика непокътната и да се изстрелят на голямата почивка при 50:35.

Едуардс напомни за себе си при подновяването на играта, запазвайки статуквото за гостите. За шуменския отбор ставаше все по-трудно да отговори и самоковският тим стигна до аванс от 19 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка Рилецо затвърди доминацията си и интригата се изпари.

Иван Димитров приключи с 16 точки и 5 борби за Рилски. Христо Бъчков (6 овладени под двата ринга топки) и Майк Едуардс (8 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 14. Александър Георгиев има 12 и 8 борби, Деян Карамфилов приключи с 10 точки.

Уилям Елис стана най-резултатен за Шумен с 14 точки. Мирослав Денчев наниза 12, Джейлън Бар записа 11 и 9 борби.