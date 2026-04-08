Рилски спортист надви Ботев Враца в равностоен двубой в Самоков

Рилски спортист победи Ботев Враца с 96:89 (26:27, 23:16, 20:24, 27:22) в мач от 30-ия кръг на Националната баскетболна лига.

Двубоят в зала “Арена СамЕлион” в Самоков започна с пет поредни точки на Александър Георгиев, но гостите отговориха с осем поредни пункта. След равностойна първа четвърт врачаните се оттеглиха с точка преднина след първите 10 минути игра.

До средата на вторача четвърт нито един от двата отбора не успя да изгради преднина, по-голяма от едно владение. Това се случи едва когато Рилецо поведе с 6 точки с шут “зад арката” на Чавдар Костов. Най-красивото отиграване в срещата дойде в края на частта, когато Красимир Петров и Майкъл Едуарддс комбинираха за alley oop забивка на сметката на американеца. На почивката възпитаниците на Любомир Киров водеха с 6 пункта при резултат 49:43.

След паузата баскетболистите в бяло поведоха с 9 точки, но играчите на Мирослав Ралчев стигнаха до обрат след точни изстрели от наказателната линия на Георги Герганов. Преди заключителните 10 минути игра шампионите се оттеглиха с аванс от 2 точки.

В началото на финалната част Джонатан Дейвис отбеляза три тройки, с което осигури двуцифрен аванс от 10 точки и спокойствие за тима. Врачани сториха всичко по силите си, за да се върнат в срещата, но това така и не се случи, макар да впечатлиха с представянето си до края на сблъсъка.

Най-резултатен бе Джонатан Дейвис с 26 точки, 3 борби и 2 асистенции. За гостите Михаил Калинов завърши с дабъл-дабъл след 22 пункта и 10 асистенции.

Рилски спортист оглавява класирането с актив от 23 победи и 5 загуби. Ботев Враца заема 4-ата позиция в подреждането с баланс от 15 успеха и 12 поражения.