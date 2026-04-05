БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист навакса пасив от 16 точки и победи Локомотив Пловдив

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Шампионите показаха характер и стигнаха до успеха в Самоков.

Рилски спортист
Снимка: БК Рилски спортист
Слушай новината

Рилски спортист победи Локомотив Пловдив със 100:92 (23:32, 26:22, 24:25, 27:13) в мач от 29-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ). Шампионът на България изоставаше с 16 точки, преди да стигне до успеха.

Срещата започна с минута мълчание в памет на бившия съдия Иво Цеков, който почина на 80 години.

Първото нападение в зала "Арена СамЕлион" бе на сметката на гостите и завърши с тройка на Йоанис Кикрилис. Домакините отговориха с изстрел "зад арката" на Мирослав Васов. Пловдивчани изградиха двуцифрена преднина в средата на първата четвърт и поведоха с 10 точки след нова тройка на Йоанис Кикрилис. Възпитаниците на Асен Николов осъществиха поведоха с 16 със тройка на Кръстомир Михлов. Самоковци се оттеглиха с пасив от 9 точки след първите 10 минути игра.

Във втория период баскетболистите на Любомир Киров намалиха изоставането си на 3 точки след кош на Чавдар Костов, но гостите отговориха с 10 поредни точки. Частта завърши с 8 поредни точки за играчите в бяло и пасив от 5 пункта.

След почивката новакът в НБЛ побърза да възстанови двуцифрения си аванс с тройка на Шоу Андерсън. Поднасяне на Деян Карамфилов сложи точка на третата част, а той и съотборниците му изоставаха с 6 точки преди заключителните 10 минути игра.

Шампионите започнаха частта със 7 поредни точки и стигнаха до обрат, за да поведат за първи път. Гостите отговориха с пет поредни точки, преди да последва нова серия за Рилецо от 7 пункта. Две минути преди края alley-oop комбинация между Джонатан Дейвис и Майкъл Едуардс донесе аванс от три точки за домакините. Тройка на Джонатан Дейвис от 90 градуса лиши оставащите 40 секунди игра от интрига.

Най-резултатни бяха Майкъл Едуардс и Йоанис Кикрилис с по 23 точки. Томислав Минков се отличи с дабъл-дабъл след 22 точки и 11 борби. Същото стори и Деян Карамфилов след 10 точки и 10 асистенции.

Рилски спортист оглавява класирането с актив от 22 точки и 5 загуби. Локомотив Пловдив се намира на 4-ата позиция в подреждането с 15 успеха и 11 поражения.

#БК Локомотив Пловдив #БК Рилски Спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ