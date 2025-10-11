БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни...
Чете се за: 14:42 мин.
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

Рилски спортист не срещна затруднения в домакинството си на Левски

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Шампионът на България записа нова домакинска победа в шампионата.

БК Рилски спортист
Снимка: Рилски спортист
Рилски спортист победи Левски с 105:70 (23:20, 25:15, 30:11, 27:24) в мач от втория кръг на Националната баскетболна лига.

Двубоят в зала “Арена Самелион” започна с точен изстрел на Майкъл Едуардс, а гостите отговориха с кош и фаул на Александър Александров. Постепенно домакините взеха контрол над случващото се на паркета. Гостите обаче не им позволяваха да натрупат аванс в хода на първата част. След 10 минути игра шампионите водеха с три точки.

През втория период тройки на бившия играч на самоковци Златин Георгиев, Марио Боянов и Лъчезар Димитров помогнаха на играчите в жълто да възобновят равенството. Александър Александров се разписа на два пъти от наказателната линия, за да донесе най-голямата преднина на тима си в сблъсъка пр резултат 33:31. Изстрели “зад арката” на Мирослав Васов и Христо Бъчков помогнаха на възпитаниците на Любомир Киров да си върнат контрола в срещата. Баскетболистите в бяло изградиха двуцифрен аванс минута преди края на частта след изстрел от наказателната линия на Христо Бъчков. На почивката преднината им възлизаше на 13 точки.

Шампионите до голяма степен подпечатаха успеха си в началните минути на третата част след серия от 10 поредни точки.

В заключителните 10 минути от двубоя поле за изява получиха всички играчи от двата отбора.

Най-резултатен бе Христо Бъчков с 19 точки 9 бори и 1 асистенция. Джейлън Томас записа дабъл-дабъл с 10 точки и 13 борби.

Рилски има актив от две победи в два мача, докато "сините" допуснаха втора загуба.

За Рилецо предстои трето поредно домакинство, като този път съперник е носителят на Купата и Суперкупата на България Черно море. Варненци спечелиха и двата трофея в дома на самоковци. За Левски предстои първо домакинство за сезона, а опонент е Миньор Перник.

