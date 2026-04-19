Рилски спортист с нов верен ход към спечелването на редовния сезон в НБЛ

bnt avatar logo
Всичко от автора
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Действащите шампиони преодоляха и Академик Бултекс 99.

Рилски спортист
Снимка: БК Рилски спортист
Рилски спортист постигна пети пореден успех и направи нова крачка към спечелването на редовния сезон в НБЛ. Действащите шампиони отказаха Академик Бултекс 99 с 86:73 в мач от 32-ия кръг. В зала "Сила" баскетболистите на Любомир Киров държеше съдбата си в свои ръце през повечето време от двубоя, а в края отблъсна щурма на играчите на Йордан Иванов, за да им нанесат трето последователно поражение.

Така самоковският тим остава на върха във временното класиране с 24 победи и 5 загуби. От своя страна пловдивският отбор остава на деветата позиция с 9 успеха и 20 поражения. 25 април (събота) Рилски ще бъде домакин на Спартак Плевен за край на редовния сезон, а Академик ще приеме Левски.

Стартът премина под знака на размяната на сериите. Майкъл Едуардс и Александър Янев бяха основните фигури за гостите, а от другата страна Джакез Йол и Константин Паисиев отвръщаха на удара. Включването от пейката на Христо Бъчков сложи край на статуквото и това позволи на самоковския тим да се откъсне с 6 точки след 10 минути игра.

Едуардс напомни за себе си и във втората част, когато актуалните първенци погледнаха смело към двуцифрената разлика. Изявите на Обрад Томич, ДиМаркъс Шарп и Йол не дадоха желания ефект на пловдивския отбор, което бе достатъчно за Рилецо да се изстреля на голямата почивка при 47:35.

Мирослав Васов взе нещата в свои ръце при подновяването на играта и двуцифрената преднина за гостите остана непокътната. Отборът от Пловдив не се отказа от мисълта да стопи изоставането си до едноцифрени изражения, но всеки път срещаше отпор от самоковския тим, който в края на предпоследната десетка си осигури аванс от 14 точки.

Сценарият се повтори и на старта на финалната десетка. Домакините се опитаха да направят мача отново интересен след още един щурм, дело на Иван Комитски, Петър Ралчев, Томич и Шарп, които редуцираха изоставането им само до 7 точки в последните 4 минути. Това обаче не спря Деян Карамфилов и Бъчков да демонстрират точни мерници от наказателната линия в решаващите моменти, за да осигурят успеха на Рилецо.

Христо Бъчков даде тон за успеха на Рилски с 19 точки и 9 борби. Майкъл Едуарс записа 17 и 5 овладени под двата ринга топки. Александър Янев и Мирослав Васов нанизаха по 10 точки, като първият приключи и с 6 овладени под двата коша топки.

Джакез Йол отговори за Академик с 20 точки. ДиМаркъс Шарп регистрира 19 и 6 асистенции, Обрад Томич приключи с 13 и 13 борби.

#НБЛ 2025/2026 #БК Академик Бултекс 99 #БК Рилски Спортист

