Рилски спортист започна плейофите с успех над Берое

Рилски спортист победи Берое с 89:69 (22:19, 22:15, 22:17, 23:18) в първи мач от плейофите на Националната баскетболна лига.

Майкъл Едуардс спечели първата топка в зала “Арена СамЕлион” в Самоков и завърши първата атака за домакините. Гостите отговориха с кош на Джален Бенджамин. Старозагорци поведоха с 6 точки след серия от 9 поредни пункта. Шампионите обаче върнаха аванса си с 11 последователни точки.

Вторият период започна с поднасяне на Христо Бъчков, но играчите в зелено отвърнаха с кош на Брет Риид. Двата отбора си взеха поука от случилото се в първите 10 минути и през втората част серии липсваха, като срещата вървеше кош за кош. Възпитаниците на Любомир Киров изградиха двуцифрен аванс с последната си атака преди почивката с кош на Алън Арнет.

След паузата Алън Арнет увеличи преднината на самоковци с кош в транзиция. Добрата игра на домакините продължи и в третата четвърт. Преди заключителните 10 минути баскетболистите в бяло имаха преднина от 14 точки.

В последната част дойде и най-голямата преднина в срещата. Самоковци поведоха с 24 точки с кош на Красимир Петров, преди да оформят крайното 89:69.

Най-резултатен бе юношата на победителите Мирослав Васов със 17 точки, 3 борби и 1 асистенция.

Вторият мач от серията е в Стара Загора в събота, 2 май, от 19:15 часа.