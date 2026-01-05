Рим посрещна рекордните 33,5 милиона поклонници през Юбилейната година

Около 33,5 милиона поклонници посетиха Рим през изминалата година, която бе Юбилейна за Римокатолическата църква година, съобщиха представители на Ватикана и на италианските власти, предава Ройтерс. Това е рекорден брой посетители за година, което е значителен стимул за местните магазини, музеи и ресторанти, се посочва в информацията.

Юбилейните години, известни още като свещени, обикновено са на всеки четвърт век и се считат за време на мир и опрощение. През тези години поклонниците, идващи в Рим, могат да преминават през специалните Свети врати в четири римски базилики и да участват в специални аудиенции с папата.

От Ватикана отбелязаха, че вложените за обновяването на туристически обекти 3,7 милиарда евро (4,32 милиарда долара) от държавни и европейски средства са се оправдали. „Целият свят дойде в Рим“, каза на пресконференция архиепископ Рино Фисикела, отговарящ от името на Светия престол за организацията на събитията през Юбилейната година.

„Юбилеят не е изгубена инвестиция, а движеща сила, която стимулира общия икономически растеж“, добави той.

Юбилейната година, през която католиците могат да получат специална индулгенция или опрощение на греховете, ще завърши във вторник. През последните дванайсет месеца Рим е бил посетен от туристи или поклонници от 185 страни, като най-многобройни са били тези от Италия, САЩ, Испания, Бразилия и Полша.

През последните две години голяма част от Рим приличаше на строителна площадка, тъй като властите реализираха около 3200 проекта във връзка с юбилея – изграждане на нов подлез край Ватикана, обновяване на метрото и реставрация на прочутият фонтан „Треви“. „Юбилеят беше движеща сила за трансформацията на града“, каза кметът на Рим Роберто Гуалтиери.

Въпреки че Юбилейните (Свещените) години за Римокатолическата църква обикновено се провеждат на всеки 25 години, следващата по изключение се очаква да бъде през 2033 г., защото тя ще бъде част от честванията по повод 2000 години от разпъването на Иисус Христос на кръста. През ноември папа Лъв Четиринадесети предложи по този повод да направи съвместно поклонение с други християнски лидери в Йерусалим, на мястото на Христовото разпятие.

Последният рекорд по посещаемост на Рим по повод юбилейна година беше поставен през 2000 г., когато поклонниците бяха 25 милиона. Посещаемостта през 2025 г. е историческа рядкост, тъй като подобна посещаемост не е имало от 300 години насам, отбелязва Ройтерс. При това настоящата Юбилейна година бе открита от един папа - папа Франциск, и ще бъде закрита от друг - неговият приемник папа Лъв Четиринадесети. Той ще закрие юбилея на официална церемония в базиликата „Свети Петър“ утре, 6 януари.

Папа Франциск почина през април, след като ръководи Католическата църква в продължение на 12 години. Последната юбилейна година, проведена при управлението на двама папи, е била през 1700 година, когато Климент Единадесети закрива Свещена година, открита от Инокентий Дванадесети.

Стотици строителни проекти ще продължат и след края на Свещената година. Вълната от ремонтни дейности предизвика недоволство сред някои от жителите на Рим и остави част от туристите разочаровани, тъй като имаше забележителности, които в продължение на месеци останаха скрити зад строителни скелета. Имаше отражение и върху имотния пазар в Рим, тъй като много собственици предпочетоха през годината да предоставят жилища на поклонниците с краткосрочни наеми и това намали дела на дългосрочните.