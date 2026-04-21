Родри пропуска мача с Бърнли

Носителят на Златната топка за 2024 г. Родри ще пропусне на Манчестър Сити срещу Бърнли във Висшата лига, съобщи мениджърът Пеп Гуардиола на пресконференция преди двубоя. Испанският специалист няма да може да се възползва и от услугите на централния бранител Рубен Диаш, който отсъства от средата на март.

„Мисля, че Родри няма да бъде готов утре. Ще видим за полуфинала във ФА Къп срещу Саутхемптън през уикенда. Диаш не е готов все още“, заяви Пеп Гуардиола.

Манчестър Сити е в битка за титлата на Англия с Арсенал, който все още е с аванс от 3 точки пред съперника си, но и с мач повече. При победа срещу Бърнли „гражданите“ ще настигнат лидера в класирането и ще се изравнят с него с актив от 70 точки.