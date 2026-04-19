Рома и Аталанта фиксираха равенство на "Олимпико"

Рома и Аталанта завършиха при резултат 1:1 в среща от 33-ия кръг на италианската Серия А.

На Стадио Олимпико в Рим двата отбора изиграха равностоен мач, в който повече внимаваха да не загубят и логично взеха по една точка, с което запазиха шансове за Топ 4.

Бергамаските поведоха в 12-ата минута с гол на Никола Кръстович след асистенция на Мартен де Роон.

Домакините успяха да изравнят в самия край на първото полувреме с гол на Марио Ермосо след подаване на Девейне Ренш.

Рома заема 6-ото място в класирането с 58 точки, докато Аталанта е на 7-а позиция с четири точки по-малко.