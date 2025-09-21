Рома измъкна Дерби дела Капитале в Италия

Рома се върна на победния път в Серия А. „Джалоросите“ спечелиха първото за сезона Дерби дела Капитале, след като надделяха над Лацио с 1:0 мач от четвъртия кръг. На „Стадио Олимпико“ точен за победителите бе Лоренцо Пелелгрини, който вкара през първото полувреме.

Двата отбора не предложиха футболно зрелище, като преобладаваха типичните за подобни дербита битка, агресия и здрави единоборства.

Рома нанесе своя удар в 38-а минута, когато Ренш отне топката от Тавареш в наказателното поле, а Соуле я подаде на Пелегрини, който без забавяне я прати в мрежата - 1:0 за Рома.

Лацио пропусна стопроцентова възможност да изравни в 54-а минута, когато Диа бе изведен сам срещу вратаря, но стреля неточно над вратата.

В 85-а минута Лацио остана с човек по-малко след директен червен картон на мароканеца Реда Белаян за грубо влизане в краката на Ману Коне.

Макар и в намален състав, Лацио можеше да стигне до реми, но удар на Данило Каталди в добавеното време срещна левия страничен стълб.