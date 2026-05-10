Рома съхрани шансове за Шампионската лига

Рома се наложи с 3:2 при гостуването си на Парма на стадион „Енио Тардини“ и запази надежди да завърши в топ 4 на Серия и да се класира за Шампионска лига.

„Вълците“ от Рим поведоха в средата на първата част с гол на Дониел Мален след асистенция на завърналия се след лечение на контузия Пауло Дибала.

След почивката Габриел Стрефеца изравни, а в 87-а минута Мандела Кейта изведе Парма напред в резултата.

В петата минута на добавеното време Дивайн Ренш вкара за 2:2 с удар по тревата от границата на наказателното поле.

Драмата настъпи в сетния миг на мача, когато първоначално реферът отсъди фаул в атака на Ренш, но след преглеждане на ситуацията съдията отсъди дузпа за Рома и даде втори жълт картон на защитника на Парма Саша Бригчи. Дониел Мален се нагърби с отговорността да стреля от бялата точка и с мощен шут прати топката в горния десен ъгъл - 3:2 за Рома.

Отборът на Рома вече има 67 точки и дели 4-5-о място с Милан, който в късния мач приема Аталанта.