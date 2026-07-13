Рома ще задържи Пауло Дибала за още един сезон

Италианският футболен клуб Рома обяви удължаването на договора на нападателя Пауло Дибала до края на следващия сезон. 32-годишният аржентинец ще прекара още една кампания в столицата, след като пристигна от Ювентус през лятото на 2022 година.

В това време той изигра 139 мача и отбеляза 45 гола с екипа на "джалоросите", установявайки се като лидер за отбора на терена и извън него.

"Ла Хоя" (б.а. "Бижуто"), както Дибала е наричан често от привържениците, изглеждаше несигурен относно продължаването на престоя си в Рома, но в крайна сметка се е споразумял да остане за още един сезон, през който тимът му ще участва в Шампионската лига за пръв път от 2018/19.

Пауло Дибала е прекарал по-голямата част от кариерата си до момента в италианската Серия А, в която има 131 попадения и 81 асистенции в 370 мача с екипите на Ювентус, Рома и Палермо.