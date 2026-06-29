Роналд Куман: Мачът с Мароко ще бъде много атрактивен

Срещата между Мароко и Нидерландия на 1/16-финалите на Мондиал 2026 идва в твърде ранна фаза на Световното първенство, заяви селекционерът на нидерландския национален отбор по футбол Роналд Куман в навечерието на сблъсъка между двата отбора в Монтерей в понеделник.

Двете страни бяха сред първите осем на последното Световно първенство преди четири години, като Мароко стана първият африкански и арабски отбор, достигнал до полуфиналите, а нидерландците загубиха след дузпи от бъдещия шампион Аржентина на четвъртфинала.

„Това е много важен мач между два отбора, които искат да стигнат възможно най-далеч в турнира, и мач от този характер идва малко твърде рано на Световното първенство, бих казал,

но каквото и да е, това ще бъде много атрактивен мач. Ще играем офанзивно“, увери Куман.

И той, и капитанът Върджил ван Дайк демонстрираха увереност, докато обсъждаха подхода си към първия елиминационен кръг на турнира.

„Те имат много талант, но и ние го имаме и знаем къде трябва да ги спрем, да ги пречупим и не се притесняваме“, каза Куман.

Ван Дайк открои десния бек на Мароко Ашраф Хакими като един от най-добрите в световния футбол. Други играчи, които трябва да се наблюдават, каза той, са нападателят Исмаел Сайбари след изключителен сезон в ПСВ Айндховен и халфът Брахим Диас.

„Те имат много добри играчи. Дефанзивният халф, който сега пробива, младото момче, което се справя добре“, добави той, визирайки 18-годишния Аюб Буади.