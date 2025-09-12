Росен Желязков: Да си отличник е състезание със самия себе си

Това да си отличник не е просто етикет. Това да си много пъти или винаги да си отличник не е стигма. Това е едно състезание, но не онова състезание, в което сме свикнали да гледаме или да участваме в надпревара с другите. Това е голямото състезание на човек със самия себе си. Това каза министър-председателят Росен Желязков по време на церемонията по връчване на почетните отличия "Национална диплома" на зрелостниците от випуск 2025.

Събитието, организирано от Министерството на образованието и науката, се състоя в Националния археологически музей.

Отличието "Национална диплома" се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6.00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища. Сред официалните гости на церемонията бяха представители на синдикални и работодателски организации, директори и учители.

Има много красива символика, че в навечерието на първия учебен ден, когато първолаците прекрачват прага на храма на знанието – българското училище, други излизат от този храм на познанието, за да влязат в храма на висшето образование, каза още премиерът.

Той изрази удовлетворение, че все повече млади хора избират да продължат образованието си в български университети. "Щастливи сме, а и знам, че при вас това е осъзнат, рационален, но и същевременно много дълбоко осмислен избор – да останете и да продължите вашето образование в университетите в България", каза още министър-председателят.

Премиерът Росен Желязков лично връчи почетните дипломи на шестима ученици, завършили с пълно отличие и с трета матура.

В церемонията участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.