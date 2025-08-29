Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл във Вербие

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл, но се класира за финала на двойки на турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 Денчева отстъпи на четвъртфиналите на сингъл със 7:5, 4:6, 3:6 пред четвъртата поставена Тифани Льометр (Франция). Двубоят продължи 2 часа и 18 минути.

18-годишната българка навакса пасив от 1:3 и спечели първия сет със 7:5. Във втората част Денчева имаше преднина от 4:3, но загуби следващите три гейма за 4:6. Българката допусна два пробива в третия решителен сет и го загуби с 3:6.

Росица Денчева обаче се класира за финала на двойки.