ИЗВЕСТИЯ

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл във Вербие

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Поражение за българската тенисистка в Швейцария.

росица денчева класира втория кръг сингъл девойките ролан гарос
Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл, но се класира за финала на двойки на турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 Денчева отстъпи на четвъртфиналите на сингъл със 7:5, 4:6, 3:6 пред четвъртата поставена Тифани Льометр (Франция). Двубоят продължи 2 часа и 18 минути.

18-годишната българка навакса пасив от 1:3 и спечели първия сет със 7:5. Във втората част Денчева имаше преднина от 4:3, но загуби следващите три гейма за 4:6. Българката допусна два пробива в третия решителен сет и го загуби с 3:6.

Росица Денчева обаче се класира за финала на двойки.

Свързани статии:

Денчева ще играе финал на двойки във Вербие
Българката и нейната партньорка взеха реванш от Тифани Льометър и...
Чете се за: 01:22 мин.
#Росица Денчева

