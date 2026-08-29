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Росица Денчева победи Лиа Каратанчева и спечели титлата на двойки на турнир в Сърбия

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Спорт
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Българския сблъсък на финала в Куршумлийска баня.

росица денчева отпадна полуфиналите сингъл ираклион
Снимка: БТА
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Българката Росица Денчева победи Лиа Каратанчева и спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Денчева и Мария Головина (Русия), поставени под номер 4, надделяха над вторите в схемата Каратанчева и Пратхана Томбаре (Индия) с 6:4, 6:7(7), 10-7 за час и 55 минути на корта.

Плевенчанката и Головина направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Втората част беше изключително оспорвана. Те имаха аванс от 3:1, допуснаха съперничките им да направят обрат 4:3, а след 4:4 двата дуета си размениха по два пробива. Денчева и Головина дори пропиляха мачбол в десетия гейм. В последвалия тайбрек Каратанчева и Томбаре спечелиха седем поредни точки и изравниха резултата.

В шампионския тайбрек Денчева и Головина взеха аванс от 5:2, но съперничките им направиха обрат - 6:5. При 6:7 обаче последва серия от четири поредни точки за четвъртите поставени, които стигнаха до крайния успех.

Росица Денчева има вече три спечелени титли на двойки от турнири от веригата World Tennis Tour за жени, като това е втора за нея в Куршумлийска Баня за последните две седмици.

Каратанчева е спечелила осем трофея на двойки в кариерата си от турнири от веригата World Tennis Tour, като една от тях спечели тази година в Орландо (САЩ).

По-рано днес 19-годишната Росица Денчева отпадна на полуфиналите на сингъл в надпреварата.

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#Лиа Каратанчева #Росица Денчева

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