Росица Денчева преодоля квалификациите на тенис турнир в Италия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева постигна две убедителни победи в квалификациите и се класира за основната схема на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната Денчева, поставена под номер 1 в пресявките, надделя последователно над представителката на домакините Франческа Мосталино с 6:0, 6:1 и над Елена Корокозиди (Гърция) с 6:1, 6:1.

Друга националка на България - Денислава Глушкова, пък ще започне директно от основната схема с мач срещу Оана Джорджета Симион (Румъния).

Двете българки ще участват и в надпреварата на двойки.

Глушкова и Екатерина Перелигина (Австрия) ще играят в първия кръг срещу четвъртите поставени Алена Ковачкова (Чехия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

Денчева и Бианка Елена Бърбулеску (Румъния) ще стартират срещу чехкините Юлие Пащикова и Юлие Щруплова.