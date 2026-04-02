Росица Денчева продължава към четвъртфиналите на тенис турнира в Санта Маргерита ди Пула (Италия)

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната Денчева победи във втория кръг с 6:4, 6:0 Ипек Йоз (Турция). Срещата продължи час и 47 минути.

Българката поведе с 4:1 в началото на мача, а при 5:3 сервираше за спечелване на първия сет. Денчева допусна пробив за 5:4, но веднага отговори с рибрейк, за да спечели първата част с 6:4. Националката доминира тотално във втория сет и го спечели с убедителното 6:0.

В първия кръг на основната схема Денчева елиминира третата поставена и №267 в световната ранглиста Дженифър Руджери (Италия), а преди това постигна и две двусетови победи в квалификациите.

За място на полуфиналите Росица Денчева ще играе срещу победителката от мача между 19-годишната Елизавета Котляр (Украйна) и 32-годишната Мартина Тревисан (Италия).