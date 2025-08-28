БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Росица Денчева с нови победи на единично и двойки на турнир в Швейцария

Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

росица денчева първа itf титла жените
Снимка: БФТенис
Българската тенисистка Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на единично и полуфиналите на двойки на турнира на червени кортове в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 Денчева победи във втория кръг с 6:2, 7:6 (5) Лиса Клейс (Белгия). Срещата продължи час и 55 минути.

18-годишната българка спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 в първия сет. Във втората част Денчева изостана с 0:2, но веднага отговори с рибрейк за 2:2. Роси изпусна мачбол при 6:5 и сервис на Клейс, а след това се стигна до тайбрек. В него българката поведе с 6-4 точки и от третия си мачбол триумфира с победата.

На четвъртфиналите Росица Денчева ще играе срещу победителката от мача между четвъртата поставена Тифани Льометр (Франция) и Мила Секейра (Португалия).

По-късно днес Денчева ще играе и на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Моника Станкевич (Полша) ще играят за място на финала срещу Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия).

Денчева и Станкевич достигнаха до финала на състезание от същия ранг във Вербие през миналата седмица, но загубиха драматично мача за трофея именно от Льометр и Смит.

#Росица Денчева

