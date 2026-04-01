Росица Денчева с впечатляващ обрат в Италия, Денислава Глушкова отпадна

Росица Денчева започна по отличен начин участието си в основната схема на тенис турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката, преминала през квалификациите, постигна впечатляващ обрат срещу третата поставена Дженифър Руджери с 2:6, 7:5, 6:3. Денчева изоставаше сериозно в началото, но показа характер и обърна развоя на срещата, като наложи играта си в решителния трети сет.

Във втория кръг националката за "Били Джийн Кинг къп“ ще се изправи срещу туркинята Ипек Оз.

Денчева обаче отпадна в надпреварата на двойки. Българката и Бианка Елена Барбулеску (Румъния) отстъпиха с 4:6, 2:6 пред чехкините Юлие Пащикова и Юлие Щруплова за 77 минути игра.

Денчева и Барбулеску имаха преднина от 3:1 и 4:3 с пробив в първия сет, но загубиха последните три гейма . Във втората част чехкините спечелиха три поредни гейма от 3:2 до 6:3 и се класираха за четвъртфиналите.

Другата българка в турнира Денислава Глушкова отпадна още на старта, след като загуби с 4:6, 2:6 от румънката Оана Симон.