Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Росица Денчева ще играе на финала на сингъл на турнир в Италия

Българската тенисистка записа шеста поредна победа.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева постигна поредната си впечатляваща победа на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната българка записа шеста поредна победа и се класира за финала на сингъл.

На четвъртфиналите Денчева направи обрат и спечели с 3:6, 6:3, 6:2 срещу 17-годишната Алена Ковачкова (Чехия). Срещата продължи два часа и 21 минути. Това е втора поредна победа за българката над тази съперничка в рамките на един месец.

Денчева изостана с 1:4 в първия сет и го загуби с 3:6. Националката започна много добре втората част и след два пробива поведе с 4:1. Денчева сервира за спечелване на сета при 5:2, допусна пробив, но отговори с нов брейк за 6:3. Българката продължи да доминира и поведе с 4:0 в третата решителна част. След това двете тенисистки си размениха по два пробива и така Денчева триумфира с крайното 6:2.

Преди този двубой Денчева постигна още пет победи – две в квалификациите и три в основната схема, което затвърждава отличната ѝ форма преди мачовете за „Били Джийн Кинг Къп" през следващата седмица.

В спор за титлата Росица Денчева ще играе утре срещу първата поставена и №197 в световната ранглиста 28-годишната Алис Раме (Франция).

