Росица Денчева спечели първа титла на двойки в кариерата си

Росица Денчева спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и румънката Елена Бърбулеску взеха трофея без игра след отказ на съперничките им Лаура Сватикова (Словакия) и Драгиня Вукович (Сърбия).

За Денчева това е първа титла в кариерата при дуетите от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF). Любопитното е, че през 2025 година тя стана два пъти шампионка на сингъл отново в Ираклион.

За последно българката беше финалистка на двойки в края на месец август на турнир в Швейцария.