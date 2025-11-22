Росица Денчева спечели първа титла на двойки в кариерата си

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
18-годишната българка и нейната партньорка взеха трофея без игра след отказ на съперничките им.

росица денчева първа itf титла жените
Снимка: БФТенис
Слушай новината

Росица Денчева спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и румънката Елена Бърбулеску взеха трофея без игра след отказ на съперничките им Лаура Сватикова (Словакия) и Драгиня Вукович (Сърбия).

За Денчева това е първа титла в кариерата при дуетите от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF). Любопитното е, че през 2025 година тя стана два пъти шампионка на сингъл отново в Ираклион.

За последно българката беше финалистка на двойки в края на месец август на турнир в Швейцария.

