Росица Денчева стартира с успех на турнира в Лопота

Българската тенисистка Росица Денчева започна с победа участието си на турнира на твърда настилка в Лопота (Грузия) с награден фонд от 60 хиляди долара.

19-годишната състезателка се наложи над нидерландката Стефани Висхер със 7:5, 7:5 за около час и половина игра. Денчева демонстрира стабилност в ключовите моменти, като в първия сет реализира решаващ пробив за 6:5, а във втория показа характер, наваксвайки пасив от 3:5 до крайния успех след серия от четири поредни гейма.

С този успех българката се класира за втория кръг, където ще се изправи срещу третата поставена в схемата Александра Шубладзе от Русия.

Шубладзе заема 240-ото място в световната ранглиста и има предимство в директните срещи, след като печели единствения двубой между двете през 2014 година на турнир в Сърбия.