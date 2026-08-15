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Росица Денчева триумфира с титлата на двойки в Сърбия, сега атакува трофея и на сингъл

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Спорт
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19-годишната българка и Варвара Паншина надвиха китайски тандем във финала в Куршумлийска баня, а Денчева е на победа от дубъл

росица денчева тръгна титлата турнира бузъу
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19-годишната националка на България за "Били Джийн Кинг Къп“ и нейната руска партньорка Варвара Паншина се наложиха във финала над поставените под №2 китайки Ли Цзунюй и Фън Шо с 6:4, 7:5. Срещата продължи час и 42 минути.

Денчева и Паншина трябваше да правят обрат в първия сет, след като изостанаха с 3:4. Българката и рускинята обаче повишиха нивото си в решителния момент и спечелиха следващите три гейма, с което затвориха частта при 6:4.

Още по-оспорвана беше битката във втория сет. Денчева и Паншина пробиха и поведоха с 5:4, след което получиха възможност да сервират за титлата. Китайският тандем обаче успя да върне пробива и да изравни.

Това не разколеба българо-руската двойка. Денчева и Паншина взеха следващите два гейма и при 7:5 сложиха точка на двубоя, за да вдигнат трофея в Сърбия.

Успехът може да се превърне в част от впечатляващ дубъл за Росица Денчева, която продължава битката и в надпреварата на сингъл.

По-рано през деня българката победи сръбската квалификантка Луна Вуйович със 7:6(7), 6:4 и се класира за финала. В решителния мач за индивидуалната титла Денчева ще се изправи срещу поставената под №3 представителка на домакините Миа Ристич.



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#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Росица Денчева

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