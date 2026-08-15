Росица Денчева ще спори за титлата на сингъл на турнир в Сърбия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за финала на единично на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната Денчева победи на полуфиналите със 7:6(9), 6:4 Луна Вуйович (Сърбия) за час и 44 минути игра.

Българката навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Денчева спаси три сетбола и в крайна сметка спечели със 9:7 точки. Националката поведе с 4:0 във втората част, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма, за да триумфира с 6:4.

В спор за титлата Денчева ще играе утре срещу победителката от мача между сръбкинята Миа Ристич и италианката Матилде Паолети.

По-късно днес Денчева ще играе и във финала на двойки. Българката и Варвара Паншина (Русия) ще играят за титлата срещу вторите поставени Шуо Фън и Зонгю Ли (Китай).