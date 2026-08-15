БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева ще спори за титлата на сингъл на турнир в Сърбия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 60 хиляди долара.

росица денчева продължава напред двойки загреб
Снимка: БТА
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за финала на единично на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната Денчева победи на полуфиналите със 7:6(9), 6:4 Луна Вуйович (Сърбия) за час и 44 минути игра.

Българката навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Денчева спаси три сетбола и в крайна сметка спечели със 9:7 точки. Националката поведе с 4:0 във втората част, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма, за да триумфира с 6:4.

В спор за титлата Денчева ще играе утре срещу победителката от мача между сръбкинята Миа Ристич и италианката Матилде Паолети.

По-късно днес Денчева ще играе и във финала на двойки. Българката и Варвара Паншина (Русия) ще играят за титлата срещу вторите поставени Шуо Фън и Зонгю Ли (Китай).

#Росица Денчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
1
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
2
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци
5
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се...
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
6
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир...

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
3
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...

Още от: Български тенис

Росица Денчева триумфира с титлата на двойки в Сърбия, сега атакува трофея и на сингъл
Росица Денчева триумфира с титлата на двойки в Сърбия, сега атакува трофея и на сингъл
Мая Мичева триумфира с титлата на сингъл на турнир до 16 г. от Тенис Европа Мая Мичева триумфира с титлата на сингъл на турнир до 16 г. от Тенис Европа
Чете се за: 00:32 мин.
Бургас ще приеме официалните европейски плейофи за турнира по тенис Junior Orange Bowl 2026 Бургас ще приеме официалните европейски плейофи за турнира по тенис Junior Orange Bowl 2026
Чете се за: 03:05 мин.
Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Швейцария Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Швейцария
Чете се за: 00:45 мин.
Григор Димитров не издържа физически и отпадна на старта в Синсинати Григор Димитров не издържа физически и отпадна на старта в Синсинати
Чете се за: 02:55 мин.
Росица Денчева повали водачките в схемата и се класира за финала на двойки в Сърбия Росица Денчева повали водачките в схемата и се класира за финала на двойки в Сърбия
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
Криминално
Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове срещу Москва Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове срещу Москва
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Пожари продължават да бушуват на много места в Европа Пожари продължават да бушуват на много места в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Жега до 35° в понеделник, във вторник – бури и градушки Жега до 35° в понеделник, във вторник – бури и градушки
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ще има ли „Еврогларус“ на „Евровизия 2027“?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Седем души са задържани за отвличане, побой и грабеж на 26-годишна...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Критично ниско ниво на Дунав: Спират фериботи, експерти предлагат...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Археологически ребуси край Скутаре. Разгадаха ли произхода на...
Чете се за: 12:37 мин.
Новини от миналото
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ