РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Това съобщи президентът Румен Радев след разговор с колегата си Гордана Силяновска

Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията, съобщи в Екс президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска.

"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.

