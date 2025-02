Рубльов е първият полуфиналист в Доха след трилър срещу Де Минор

Андрей Рубльов е първият полуфиналист на турнира от сериите ATP 500 в Доха. Руснакът надделя в абсолютен трилър над ранкирания с две места над него Алекс де Минор с 6:1, 3:6, 7:6(8) за два часа и 40 минути.

Световният №10 показа рядко срещано за него хладнокръвие във важните моменти, след като можеше да затвори двубоя на цели седем пъти, но в крайна сметка го направи на осмия, спасявайки и мачбол на австралиеца в тайбрека.

Двамата си размениха по един категоричен сет, като Рубльов спечели пет поредни гейма в първия за 6:1, а световният №8 се задоволи с един пробив за 3:1, за да изравни резултата с 6:3.

В решаващата част 27-годишният руснак спечели подаването на поставения под номер №2 в схемата за 3:1, и бе на един гейм от победата при 5:2. Той обаче пропиля цели пет мачбола, а Де Минор прибра четири от следващите пет гейма, за да форсира тайбрек. В него Рубльов първо се спаси при 6-5 в полза на съперника, а след това и имаше две възможности да затвори срещата. Поставеният под №5 не съумя да го стори тогава, но при 9-8 в негова полза австралиецът сбърка удар от бекхенд и дари победата на руснака.

Rublev Survives (Just) @andreyrublev converts on his 8th match point to defeat De Minaur 6-1 3-6 7-6 in Doha#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/nWK0UlBcpB