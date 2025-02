Рубльов е поредният поставен отпаднал от турнира в Дубай

Шампионът от турнира в Доха миналата седмица Андрей Рубльов отпадна още на старта на надпреварата ATP 500 в Дубай. Световният №9 отстъпи с 6:3, 4:6, 6:7(5) пред квалификанта Куентен Алис в двубой продължил два часа и 12 минути.

Това е най-големият триумф в кариерата на французина, както и първа победа на турнир от сериите ATP 500. Той трябваше да спаси цели пет точки за пробив при 5:5 в решаващия сет по пътя си към успеха.

THE BIGGEST WIN OF HIS CAREER!



Qualifier @QuentinHalys delivers under pressure to take down Rublev 3-6 6-4 7-6(5) in a thriller in Dubai! @DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/dcQtdChs71