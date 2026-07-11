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Руди Гарсия: Съдбата не беше на наша страна

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Спорт
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Погледнахме испанците в очите, заяви селекционерът на Белгия след отпадането на Мондиала.

Руди Гарсия: Съдбата не беше на наша страна
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Селекционерът на Белгия Рюди Гарсия бе емоционален след загубата на четвъртфиналите на Световното първенство по футбор срещу Испания с 1:2.

Бих казал, че погледнахме испанците в очите. Това беше важно за духа на отбора. Бяхме победени, защото много неща се обърнаха срещу нас. Когато загубиш капитана си и вратаря си, който е един от най-добрите в света, и когато си принуден да замениш Де Бройне, става много трудно. Съдбата не беше на наша страна. За да стигнеш далеч, ти е нужен и късмет. Но аз се гордея с нашите играчи и нашето представяне. Тръгваме си с високо вдигнати глави“, заяви Руди Гарсия.

Можехме дори да отбележим втори гол. Гледах повторението и Майкъл Оливър може би не го е видял, но тази игра с ръка на Родри е дузпа за нас в 60-ата минута. Тогава можехме да поведем с 2:1. Няма да казвам повече за тази ситуация, но това също беше удар от съдбата. А ако имаш твърде много такива, става трудно да продължиш напред.

Ще се поучим от тази загуба. Знам, че всеки детайл е от значение, знам го от опит. Не можеш да правиш грешки, не можеш да раздаваш подаръци. През целия мач губехме топки, които на моменти бяха твърде лесни. Всички стоим един зад друг, но в бъдеще не трябва да правим подобни грешки", обясни Гарсия.

На въпрос дали ще поднови договора си като национален селекционер, който изтича след края на Мондиал 2026, Гарсия отговори: „Сега не е моментът да говорим за това“.

#Национален отбор на Белгия по футбол за мъже #Мондиал 2026 #Руди Гарсия

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