Руи Мота: В добро настроение сме, работим здраво

Треньорът на Лудогорец Руи Мота говори пред медии преди втория двубой на тима от основната фаза на Лига Европа. В четвъртък разградчани се изправят срещу Бетис, а мачът е от 19:45 часа.

„Когато играеш в Лига Европа, винаги се изправяш срещу много добри отбори. Някои казват, че Бетис е много добър отбор със страхотни футболисти и много добър треньор. Разбира се, ние ги уважаваме и винаги уважаваме всички, но също така си имаме нашите очаквания, че ще направим много добър мач утре", заяви Мота.

Испанците обаче не успяха да спечелят първата си среща в турнира – завършиха 2:2 с Нотингам Форест и сега пристигат в търсене на пълен успех.

„Той е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматна игра. Смятам движенията да бъдат в наша полза, а не в негова", каза още португалецът.

Лудогорец има две поражения срещу този съперник и историята не е добра.