ИЗВЕСТИЯ

Руи Мота: В добро настроение сме, работим здраво

Треньорът на Лудогорец е спокоен преди мача с Бетис.

Руи Мота
Снимка: Startphoto.bg
Треньорът на Лудогорец Руи Мота говори пред медии преди втория двубой на тима от основната фаза на Лига Европа. В четвъртък разградчани се изправят срещу Бетис, а мачът е от 19:45 часа.

„Когато играеш в Лига Европа, винаги се изправяш срещу много добри отбори. Някои казват, че Бетис е много добър отбор със страхотни футболисти и много добър треньор. Разбира се, ние ги уважаваме и винаги уважаваме всички, но също така си имаме нашите очаквания, че ще направим много добър мач утре", заяви Мота.

Испанците обаче не успяха да спечелят първата си среща в турнира – завършиха 2:2 с Нотингам Форест и сега пристигат в търсене на пълен успех.

„Той е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматна игра. Смятам движенията да бъдат в наша полза, а не в негова", каза още португалецът.

Лудогорец има две поражения срещу този съперник и историята не е добра.

„Много пъти съм казвал, че във футбола стойност има единствено какво е положението днес. Бетис е добър клуб с голяма история. Но Лудогорец също има своята си история и трябва да приемем това с добра енергия, позитивно. Отборът е в добро настроение, работим много здраво и се надяваме да направим много добър мач срещу Бетис. След мача с Малмьо казах, че Лудогорец изигра там най-постоянния си откъм представяне мач. Искам утре да изиграем отново такъв мач. Имахме нужда от такава среща, за да се чувстваме още по-сигурни и още по-мотивирани. И сега продължаваме да се развиваме и да играем такива мачове“, завърши португалският специалист.

