Мануел Пелегрини: Лудогорец е топ отбор

Треньорът на Бетис Мануел Пелегрини засипа със суперлативи Лудогорец в навечерието на сблъсъка между двата отбора в среща от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Няма да е толкова лесно, колкото го изкарват в някои медии. Те са топ отбор в лигата си. Победиха силен тим като Малмьо. В днешно време сме много внимателни, трябва да покажем едно много пълноценно представяне. У дома, с феновете си, те ще се опитат да вземат три точки, които са важни за класирането", коментира Пелегрини.

„Очакваме труден мач срещу добър отбор, срещу който играхме преди три години и го познаваме. Имат доста бразилци, които са креативни. Умеят да владеят топката“, каза още специалистът.

„Европа и шампионатът са различни. В Европа става въпрос за това да се класираме възможно най-бързо. Колкото повече точки спечелиш сега, толкова по-малко напрежение ще имаш по-късно. Ще се опитаме да вземем успеха, за да си осигурим класиране през януари“, категоричен бе треньорът.

Пелегрини няма да може да разчита на голямата звезда в халфовата линия Иско, както и на Марк Бартра, Диего Йоренте, Нелсон Деоса и Пабло Гарсия.