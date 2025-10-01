БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мануел Пелегрини: Лудогорец е топ отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Бетис се изказа ласкаво за българския шампион преди сблъсъка в Разград.

Мануел Пелегрини
Снимка: БТА
Слушай новината

Треньорът на Бетис Мануел Пелегрини засипа със суперлативи Лудогорец в навечерието на сблъсъка между двата отбора в среща от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Няма да е толкова лесно, колкото го изкарват в някои медии. Те са топ отбор в лигата си. Победиха силен тим като Малмьо. В днешно време сме много внимателни, трябва да покажем едно много пълноценно представяне. У дома, с феновете си, те ще се опитат да вземат три точки, които са важни за класирането", коментира Пелегрини.

Очакваме труден мач срещу добър отбор, срещу който играхме преди три години и го познаваме. Имат доста бразилци, които са креативни. Умеят да владеят топката“, каза още специалистът.

„Европа и шампионатът са различни. В Европа става въпрос за това да се класираме възможно най-бързо. Колкото повече точки спечелиш сега, толкова по-малко напрежение ще имаш по-късно. Ще се опитаме да вземем успеха, за да си осигурим класиране през януари“, категоричен бе треньорът.

Пелегрини няма да може да разчита на голямата звезда в халфовата линия Иско, както и на Марк Бартра, Диего Йоренте, Нелсон Деоса и Пабло Гарсия.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #Реал Бетис #Мануел Пелегрини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
1
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
2
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
4
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
5
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
6
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Български футбол

Националите по футбол се събират на лагер в неделя
Националите по футбол се събират на лагер в неделя
Даниел Боримиров: Левски има шанс да се пребори за първото място Даниел Боримиров: Левски има шанс да се пребори за първото място
Чете се за: 01:22 мин.
Руи Мота: В добро настроение сме, работим здраво Руи Мота: В добро настроение сме, работим здраво
Чете се за: 02:17 мин.
Тодор Янчев постави високи цели пред себе си и пред тима Тодор Янчев постави високи цели пред себе си и пред тима
Чете се за: 02:17 мин.
Лудогорец очаква пълен стадион срещу Бетис Лудогорец очаква пълен стадион срещу Бетис
Чете се за: 01:07 мин.
Иван Цветанов: Левски игра по-добре днес и заслужено победи Иван Цветанов: Левски игра по-добре днес и заслужено победи
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ