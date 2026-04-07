Румъния се прости с легендата Мирча Луческу

Мирча Луческу, едно от най-големите имена в историята на румънския футбол, почина на 80-годишна възраст. До последно той беше селекционер на националния отбор на Румъния.

Новината беше потвърдена от Университетската болница за спешна помощ в Букурещ, откъдето съобщиха, че специалистът е издъхнал на 7 април около 20:30 часа.

Луческу беше приет в болница на 29 март, след като загуби съзнание по време на тренировка на националния тим. Впоследствие подаде оставка като селекционер, а състоянието му се усложни след остър миокарден инфаркт и тежки сърдечни аритмии, довели до поставянето му в изкуствена кома.

Той остава в историята като първия треньор, класирал Румъния на Европейско първенство - през 1984 година, както и като една от най-влиятелните фигури в румънския и европейския футбол.

В своята дългогодишна кариера Луческу води редица водещи клубове, сред които Динамо и Рапид (Букурещ), Галатасарай, Бешикташ, Шахтьор (Донецк), както и италианския Интер.