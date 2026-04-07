Румъния се прости с легендата Мирча Луческу

Един от най-успешните треньори в европейския футбол почина на 80-годишна възраст след тежки здравословни проблеми

Мирча Луческу, едно от най-големите имена в историята на румънския футбол, почина на 80-годишна възраст. До последно той беше селекционер на националния отбор на Румъния.

Новината беше потвърдена от Университетската болница за спешна помощ в Букурещ, откъдето съобщиха, че специалистът е издъхнал на 7 април около 20:30 часа.

Луческу беше приет в болница на 29 март, след като загуби съзнание по време на тренировка на националния тим. Впоследствие подаде оставка като селекционер, а състоянието му се усложни след остър миокарден инфаркт и тежки сърдечни аритмии, довели до поставянето му в изкуствена кома.

Той остава в историята като първия треньор, класирал Румъния на Европейско първенство - през 1984 година, както и като една от най-влиятелните фигури в румънския и европейския футбол.

В своята дългогодишна кариера Луческу води редица водещи клубове, сред които Динамо и Рапид (Букурещ), Галатасарай, Бешикташ, Шахтьор (Донецк), както и италианския Интер.

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
