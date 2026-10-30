Румънската АЕЦ "Черна вода" ще остане затворена и през ноември

Румънската АЕЦ "Черна вода" ще остане затворена и през месец ноември заради ниското ниво на река Дунав, съобщава телевизия Диджи 24, позовавайки се на новия министър на енергетиката Думитру Кисалица.

Въведеното от август състояние на повишена готовност в енергетиката беше удължено с още 30 дни заради ниския дебит на Дунав. Решението беше взето от Националния комитет за извънредни ситуации. Това означава, че първи и втори реактор на единствената атомна централа в Румъния ще останат изключени до края на ноември, отбелязва медията.

Дебитът на Дунав остава значително по-нисък от необходимите стойности, които биха позволили възобновяване на дейността на реакторите, които използват вода от реката за охлаждане. Според специалистите дебитът ще достигне 1550 кубически метра в секунда следващата седмица, а необходимото ниво за включване на реакторите е най-малко 4900 кубически метра в секунда.

АЕЦ "Черна вода", която се намира в югоизточния окръг Констанца, има два реактора и покрива около 20% от потреблението на електроенергия в страната. Първият реактор беше спрян на 28 юли, а вторият - на 13 август, припомня телевизията.